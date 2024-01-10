إندونيسيا تدرس خططًا لبناء جدار بحري في جاكرتا لمنع غرق عاصمتها

جاكرتا - (د ب أ)

تدرس إندونيسيا خططا لبناء جدار بحري، في أحدث الإجراءات التي تهدف إلى منع عاصمتها جاكرتا من الغرق بمعدل أسرع.

وقال وزير تنسيق الشؤون المنسق للشؤون الاقتصادية بإندونيسيا، إيرلانجا هارتارتو اليوم الأربعاء في فعالية أقيمت في جاكرتا، في معرض الكشف عن أحدث خطة لبناء الجدار البحري ، إن المشروع سيتطلب ثلاث مراحل من البناء، تمتد إلى ما بعد عام 2040، حيث تتطلب أول مرحلتين 1ر164 تريليون روبية(5ر10 مليار دولار) من التمويل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم. ولم يذكر حجم الأموال المطلوبة للمرحلة الثالثة.

وعلى الرغم من أن الفكرة ظلت مطروحة لأكثر من عقد من الزمن، إلا أن اقتراحا لبناء جدار بحري، تم إحياؤه مؤخرا، حيث أن جاكرتا أصبحت أكثر المدن الكبرى عرضة للغرق في العالم .

وقال هارتارتو إن هذا التحرك يأتي في ظل غرق العاصمة ، بما يصل إلى 25 سنتيمترا سنويا، فيما ترتفع فيضانات المد والجزر، لما يصل إلى 200 سنتيمتر سنويا.