جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 150 هدفًا لحماس في غزة

غزة - (د ب أ)

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تواصل قتال حركة "حماس" في منطقة "خان يونس" بجنوب غزة و"مخيم المغازي"، بوسط القطاع، حيث نفذت غارات ضد أكثر من 150 هدفا، تابعا للحركة، أمس الثلاثاء.

وفي "مخيم المغازي"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات اللواء "جولاني" شنت غارات جوية على العديد من عناصر حماس وعثرت على 15 فتحة نفق، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وخلال غارة على موقع لحماس، في المنطقة، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنود اللواء "جولاني" عثروا على منصات إطلاق صواريخ وصواريخ وطائرات مسيرة ومتفجرات.

ومن جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل أحد جنوده خلال الساعات الـ24 الماضية في القتال الدائر بقطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 186 قتيلا.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جيش الاحتلال القول إن جنديا آخر أصيب خلال مواجهات الأمس، موضحا أنها جرت في وسط القطاع.