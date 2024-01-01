هيئة شؤون الأسرى والمحررين: استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو

مصراوي

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، استشهاد أسير في سجن مجدو الإسرائيلي.

وفيما أعلنت مصلحة سجون الاحتلال، استشهاد أسير فلسطيني (23 عاما) من مدينة نابلس، اليوم الاثنين، في سجن "مجدو" الإسرائيلي.

وقالت "مصلحة السجون" في بيان، إنه "تم إقرار وفاة أسير أمني من سجن مجدو اليوم"، مضيفة أن "الأسير يبلغ من العمر 23 عاما، وهو من سكان مدينة نابلس، وينتمي إلى حركة (فتح)، واعتقل في يونيو 2022".

وأشار البيان، إلى أن الأسير الشهيد "يقضي عقوبة السجن بتهمة إطلاق النار على أشخاص، والاتصال بمنظمة معادية، وارتكاب جرائم غير قانونية وإلقاء جسم حارق".

وتابع أنه "كما هو الحال في أي واقعة من هذا القبيل، سيتم فحص الظروف".

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء في صفوف الحركة الفلسطينية الأسيرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى سبعة شهداء.