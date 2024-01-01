إطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل طائرة شمال إسرائيل

(مصراوي)

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار، عقب تسلل طائرة معادية في الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

جاء هذا بعد إعلان وكالة الأنباء اللبنانية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة مارون الراس في النبطية جنوبي لبنان بقصف مدفعي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، قوله إنه إذا لم يستطع الجيش الإسرائيلي تحقيق الأمن في شمال إسرائيل عبر الوسائل السياسية، فإنه سيلجأ إلى استخدام الوسائل العسكرية.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قد حذرت في وقت سابق، أنه إذا نشبت حرب في المنطقة فإن لبنان سيكون الخاسر الأكبر.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع رقعة الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطراف أخرى كإيران وحزب الله، مع تبادل إطلاق القذائف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلان حزب الله أنها جاءت ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.