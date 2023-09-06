حظر وصول شقيق حميدتي لجميع ممتلكاته في الولايات المتحدة

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه سيتم حظر وصول عبدالرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، إلى جميع الممتلكات والمصالح المدرجة تحت اسمه في الولايات المتحدة، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إجراء اليوم يظهر التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في السودان.

وفرضت واشنطن عقوبات للمرة الأولى على أحد طرفي الصراع في السودان، واستهدفت العقوبات الأمريكية نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو (شقيق حميدتي)، لدوره في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في السودان.

وكانت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أعلنت خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان، الأربعاء، للقاء لاجئين سودانيين هربوا من أعمال العنف العرقية والجنسية في دارفور، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.