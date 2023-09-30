العراق ينجز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل

بغداد- (د ب أ)

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، إنجاز الربط مع الأردن بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن فاضل قوله إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتاً إلى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

وأشار الى أن"الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا يوجد أي مشكلة"، مبيناً أن "الوزارة أعطت وعوداً سنة 2023 في أن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميجاواط، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف، ونحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضاً سنعطي رقماً حقيقياً ودقيقاً، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".