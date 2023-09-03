وزير الدفاع الأوكراني يتوقع نشر مقاتلات إف-16 الربيع المقبل

كييف - (د ب أ):

قال وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، إنه يتوقع أن يتم نشر مقاتلات إف-16 المتطورة، الموردة من جانب حلفاء أوكرانيا، لمواجهة روسيا، بحلول الربيع المقبل.

وفي مقابلة مع وكالة يوكرينفورم الأوكرانية الحكومية للأنباء، نُشرت اليوم الأحد، قال الوزير إنه يجب تدريب الطيارين على المقاتلات، وإجراء صيانة على البنية التحتية ومرافق الصيانة.

وقال إنه نتيجة لذلك، سيتم على الأرجح نشر الطائرات فعليا على خطوط الجبهة في الربيع.

وتعهدت هولندا والدنمارك والنرويج جميعها لأوكرانيا بتزويدها بالطائرات.

وقال ريزنيكوف إنه تعين عليه كتابة العديد من رسائل التطمين بأن أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" تلك، لن تُستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على الأراضي الروسية.

وتحذر روسيا من أن المقاتلات ستؤدي إلى تصعيد أكثر للصراع.

ونجحت أوكرانيا حتى الآن في ضمان الحصول على 50 طائرة على الأقل. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا إلى تزويد بلاده بإجمالي 160 مقاتلة إف-16 من أجل استعادة السيادة على مجالها الجوي.

وتقوم العديد من الدول بتدريب طيارين أوكرانيين.

كان الجيش الأمريكي قد أعلن الشهر الماضي إنه يعتزم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف-16 المتطورة على الأراضي الأمريكية.