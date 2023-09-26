وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك فرصة سلام تاريخي بين اليهود والمسلمين
تل أبيب - (بي بي سي)
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أسبوع بشأن التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية يدل على أن إسرائيل أصبحت قريبة جدًا من توقيع اتفاق سلام تاريخي، حسب تعبيره.
وأضاف كوهين خلال تصريحاته للإذاعة الرسمية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن التطبيع مع السعودية يعني "سلامًا تاريخيًا بين الشعب اليهودي والشعب الإسلامي".
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد قال في مقابلة تلفزيونية إن بلاده تقترب من التطبيع مع إسرائيل نافيا ما جاء في تقارير صحفية عن تعليق المباحثات.
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