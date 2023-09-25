استقبلت أمانة مجلس الوزراء في الإمارات 4700 طلبا، قدمها شباب لشغل وظيفة "وزير للشباب"، بعد يوم واحد من الإعلان الذي نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كان بن راشد نشر الإعلان أمس على منصة (X) وحدد فيه الصفات التي يجب أن يتمتع بها المتقدم للعمل وزيرًا للشباب، وهي أن يكون ملمًا بقضايا وطنه، وواعيًا لواقع مجتمعه، وميدانيًا في عمله، وعقلانيًا في طرحه، وشجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، وشغوفاً بخدمة تراب وطنه.

وطالب رئيس مجلس الوزراء فيمن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني (ContactUs@moca.gov.ae).وربما تكون هذه أول مرة في تشكيل الحكومات على مستوى العالم، فالمعتاد أن يجري رئيس الوزراء المكلف مشاورات لاختيار المرشحين للحقائب الوزارية، ولم يسبق لأي حكومة أن اختارت وزيرا بناء على إعلان.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات.. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. ليكون وزيراً /وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات.. نريده ملماً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه. نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر ContactUs@moca.gov.ae.. والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".

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