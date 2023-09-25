وصول دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا

كييف - (د ب أ)



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق "تليجرام" اليوم الاثنين، أن أول دفعة من دبابات "إبرامز" الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا تمهيدا لنشرها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تسليم ما مجموعه 31 دبابة قتالية من هذا الطراز إلى أوكرانيا.

ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل عن عدد الدبابات الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا. وشكر زيلينسكي الحلفاء على المساعدات العسكرية. وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم عسكري لكييف.

ومنذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022، بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا 43.9 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

وفي الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على إرسال أسلحة ومعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية تبلغ قيمتها 128 مليون دولار.

ولم تشمل تلك الأسلحة نظام الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، والتي طلبتها كييف منذ فترة طويلة.