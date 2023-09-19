أرمينيا: أذربيجان قصفت مدينة خانكندي

يريفان - (د ب أ)

قال مراسل وكالة "أرمن بريس" الأرمينية اليوم الثلاثاء إن مدينة خانكندي، عاصمة إقليم ناجورنو كاراباخ تتعرض لقصف من جانب أذربيجان.

وتعرضت شبكة الهاتف المحمول والانترنت لأعطال بصورة متقطعة.

ولم تعلن سلطات ناجورنو كاراباخ بعد أي بيان رسمي.

وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان قد أعلنت اليوم بدء عملية للسيطرة على جيب ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن.