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BBC

مقتل 40 شخصًا في غارات على سوقين شعبيين بالسودان

05:49 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

غارات على سوقين شعبيين أرشيفية

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وكالات

قُتل 40 شخصا على الأقل، الأربعاء، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إثر غارات جوية نفذها الجيش طالت سوقين شعبيين وأحياء سكنية في ظل تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد شهود ومصدر طبي لـ "أ ف ب".

والشهر الماضي فرّ أكثر من 50 ألف شخص من مدينة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان بعد العاصمة، نتيجة استمرار الحرب وبعد أن أسفر قصف جوي للجيش طال منازل المواطنين عن مقتل 39 شخصا.

سوق مصراوى

غارات على سوقين شعبيين مقتل 40 شخص غارات جوية نفذها الجيش الجيش وقوات الدعم السريع

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