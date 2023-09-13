زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الصيني إلى روسيا

موسكو - (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيعقد محادثات مع نظيره الصيني وانج يي، في موسكو في 18 سبتمبر الجاري، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضافت زاخاروفا أن لافروف ووانج سيناقشان بالتفصيل "الأزمة الأوكرانية" والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت زاخاروفا إن وزير خارجية ميانمار سيزور روسيا في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري وسوف يجري محادثات مع لافروف في 14 سبتمبر الجاري.

وسيعقد لافروف أيضا نحو 20 اجتماعا ثنائيا ويلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الجمعية العامة للأمم المتحدة.