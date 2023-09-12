سول: زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا
سول - (د ب أ)
وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لكوريا الجنوبية.
وقالت وزارة الدفاع في سول إن هناك مؤشرات على أن قطار كيم المدرع الخاص عبر الحدود إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن اجتماع بوتين مع كيم سيعقد في الشرق الأقصى الروسي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس ، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح في البداية أين سيعقد الاجتماع بالضبط.
وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك اجتماعات بين الوفدين ومحادثات منفردة قبل مأدبة عشاء رسمي.
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