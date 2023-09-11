مصر تعرب عن تضامنها مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"
القاهرة - (د ب أ):
أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
وقدمت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
واجتاحت رياح و أمطار ناتجة عن العاصفة دانيال أمس الأحد مناطق متفرقة من الشرق الليبي، وبشكل خاص مدن الجبل الأخضر.
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة ما تشهده المنطقة الشرقية بليبيا من أمطار غزيرة وسيول "كارثة للوطن".
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