إعلان

BBC

زلزال المغرب.. اليونسكو: سنساعد في تقييم الأضرار ووضع استراتيجية لإصلاح المواقع التراثية

03:57 م الأحد 10 سبتمبر 2023

زلزال المغرب- حجم الدمار في مدينة مراكش التاريخية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرباط - (بي بي سي)

قالت منظمة الأمم المتحدة للثقافة (اليونسكو) إنها ستساعد المغرب في تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية ووضع استراتيجية للإصلاح.

تعد المدينة القديمة في مراكش، التي تضررت بشدة من الزلزال، أحد أبرز مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وقال المدير الإقليمي لليونسكو، إريك فالت، إنه من الضروري وضع خطة لإعادة بناء المواقع الأثرية التراثية المتضررة.

تعتبر مراكش البوابة الرئيسية للسياحة إلى المغرب.

وكان من المتوقع أن تستضيف المدينة 13 مليون زائر في عام 2023، وهو نفس العدد الذي استضافته في السنوات التي سبقت وباء كورونا.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

زلزال المغرب اليونسكو إصلاح المواقع التراثية منظمة الأمم المتحدة للثقافة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زلزال المغرب.. الأمم المتحدة: عدد المتضررين في مراكش يصل إلى 300 ألف شخص
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

زلزال المغرب الأقوى منذ 120 عاما بالمنطقة.. أكثر من ألف قتيل و 300 ألف متضرر (تغطية خاصة)