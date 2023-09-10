زلزال المغرب.. اليونسكو: سنساعد في تقييم الأضرار ووضع استراتيجية لإصلاح المواقع التراثية

الرباط - (بي بي سي)

قالت منظمة الأمم المتحدة للثقافة (اليونسكو) إنها ستساعد المغرب في تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية ووضع استراتيجية للإصلاح.

تعد المدينة القديمة في مراكش، التي تضررت بشدة من الزلزال، أحد أبرز مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وقال المدير الإقليمي لليونسكو، إريك فالت، إنه من الضروري وضع خطة لإعادة بناء المواقع الأثرية التراثية المتضررة.

تعتبر مراكش البوابة الرئيسية للسياحة إلى المغرب.

وكان من المتوقع أن تستضيف المدينة 13 مليون زائر في عام 2023، وهو نفس العدد الذي استضافته في السنوات التي سبقت وباء كورونا.