الرئيس البرازيلي يدعو بوتين لحضور قمة العشرين دون الخوف من الاعتقال

برازيليا - (د ب أ)

خاطر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بإثارة غضب قادة دول مجموعة العشرين (جي 20)، بعدما قال إنه يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفر للبرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة بدون الخوف من الاعتقال.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي، الصادر بحقه مذكرة اعتقال بسبب غزو أوكرانيا، لم يحضر قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن لولا قال في حوار مع برنامج تلفزيوني هندي مساء أمس السبت إن بوتين سوف يتلقى دعوة لحضور قمة جي 20 المقبلة.

وأضاف لولا " أعتقد أنه يمكن لبوتين التوجه إلى البرازيل بسهولة".

وأضاف" ما أستطيع أن أقوله هو إنني إذا كنت رئيسا للبرازيل وجاء بوتين لبلادي لن يتم اعتقاله مطلقا".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس الماضي بسبب ارتكاب جرائم حرب.