لأول مرة منذ الحرب.. أوكرانيا تفتح معبرا حدوديا مع روسيا لعودة اللاجئين

كييف - (د ب أ)

فتحت أوكرانيا معبرا حدوديا مع روسيا، كان مغلقا منذ بدء الحرب، حتى يتسنى للاجئين الأوكرانيين النازحين إلى روسيا العودة إلى بلادهم.

وغالبا ما يتم إغلاق الطرق المباشرة المؤدية إلى المناطق، التي تسيطر عليها قوات أوكرانية، من خلال الخطوط الأمامية، ويضطر العديد من الأوكرانيين للبحث عن ملجأ في روسيا.

وذكرت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس وزراء أوكرانيا اليوم الأربعاء "من الممكن والضروري المغادرة عبر معبر كولوتيلوفكا-بوكروفكا، وذلك عبر نقطة العبور بين منطقة سومي الأوكرانية ومنطقة بيلجورود الروسية مفتوحة منذ السبت الماضي".

وللعودة من روسيا إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا، كان يتعين على اللاجئين أن يسلكوا مسارات التفافية، عبر دول الاتحاد الأوروبي أو جورجيا.

وطلبت كييف مرارا من الأوكرانيين، الذين يعيشون في مناطق تحتلها روسيا، من البلاد، الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، بسبب المحاولات المستمرة للإستيلاء عليها .