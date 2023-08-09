60 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في الصين

بكين - (أ ف ب)

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال الصين في الأيام الأخيرة، في مقتل 62 شخصا على الأقل، بحسب حصيلة جديدة الأربعاء شهدت زيادة في عدد الضحايا ثلاث مرات في غضون أسبوع في مدينة بكين وحدها.

واجتاح إعصار دوكسوري الذي تراجع إلى مستوى العاصفة بعدما ضرب الفيليبين المجاورة، جزءا من الصين الأسبوع الماضي مع هطول أمطار شديدة تسببت في أضرار جسيمة.

وكانت العاصمة الصينية بكين التي شهدت أكبر هطول للأمطار منذ 140 عاما ومقاطعة خوباي المجاورة، الأكثر تضررا بالعاصفة.

والأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية إلى 33 قتيلا على الأقل و18 مفقودا في بكين وحدها، فيما شهد شمال شرق الصين، قرب روسيا وكوريا الشمالية، أحوالا جوية مماثلة.

وتعود حصيلة القتلى السابقة لبكين وحدها إلى الثلاثاء الأول من أغسطس وكانت 11 قتيلاً على الأقل.

وقال نائب رئيس بلدية بكين شيا لينماو في مؤتمر صحافي نقلته محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة "أود أن أعبّر عن خالص التعازي بمن لقوا حتفهم أثناء تأدية واجبهم وبالضحايا".

أحوال جوية قصوى

وفي مقاطعة خوباي المجاورة، لقي 15 شخصًا على الأقل حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أسفرت أيضا عن مقتل 14 شخصًا على الأقل في شمال شرق الصين، وهي منطقة مهمة لإنتاج الحبوب.

وأعلنت بكين الجمعة أنّ الكوارث الطبيعية خلّفت 147 قتيلاً أو مفقودًا في يوليو، لكن هذه الحصيلة لا تشمل كل ضحايا إعصار دوكسوري.

وشهدت الصين في الأشهر الأخيرة ظروفا مناخية قصوى، من موجات حر قياسية إلى أمطار قاتلة. ويعتبر بعض العلماء أن الظروف المناخية القصوى التي شهدتها الصين والحرارة القياسية التي سجّلتها هذا الصيف تعود إلى التغيير المناخي.

وعلى الجانب الآخر من البلاد، قتل سبعة أشخاص الأربعاء في منطقة جبلية فى سيتشوان جراء فيضانات ضربت جنوب غرب الصين على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأظهرت مشاهد أوردتها محطة "سي سي تي في" العامة أشخاصا تجرفهم السيول وهم يكافحون لتجنب الغرق.

وأوضحت المحطة أن سبعة أشخاص قتلوا وأنقذ أربعة آخرون من المياه مضيفة أن "أجهزة الأمن العام المحلية وفرق الإطفاء ودوائر أخرى تواصل عمليات البحث والإنقاذ".

ووقع الحادث قرابة الساعة العاشرة قرب سد طيني جنوب غرب عاصمة الولاية شنغدو حيث جرفت المياه المباغتة "أكثر من عشرة أشخاص" بحسب وسائل الاعلام الرسمية.

وكان الضحايا يلتقطون الصور عند حدوث السيول خلال زيارتهم لموقع سياحي معروف في المنطقة.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية في بلدة مجاورة الأربعاء من خطر هطول أمطار غزيرة في المنطقة.