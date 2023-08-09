33 قتيلا في بكين جراء فيضانات ناجمة عن الإعصار "دوكسوري" (فيديو)

(وكالات)

ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، الأربعاء، أن 33 شخصا لقوا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، حتى أمس، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين.

وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص، وتسببت في انهيار 59 ألف منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن 14 شخصًا لقوا مصرعهم في مدينة شولان شمال شرقي البلاد، بعد فيضانات ناجمة عن الإعصار دوكسوري.

💥💥 CHINA: The regime has decided to flood localities near Beijing to prevent water from invading the capital.



Over 850,000 people in the Hebei province have been ordered to leave their homes immediately. pic.twitter.com/gEBxBHC7xP — ビットコイン 𓁿⩜ (@DogeXbt) August 9, 2023

ويشهد شمال شرقي الصين وبكين وإقليم خبي سقوط أمطار غزيرة وفيضانات منذ وصول الإعصار للبر في إقليم فوجيان الجنوبي، قبل أسبوعين.

وكان 3 من المسؤولين ضمن القتلى في شولان، من بينهم نائب رئيس البلدية بالمدينة وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية الأحد.

Severe rainfall from Typhoon Doksuri causes floods across northern China #China #floods pic.twitter.com/ceVxs5910U — Gus Brown (@GusBrown377015) August 8, 2023



وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المياه في المدينة انحسرت إلى مستويات آمنة، وأضافت أنه جرى نشر جهود الاستجابة العاجلة لإجلاء السكان وإصلاح البنية التحتية، وعادت الكهرباء إلى 14305 منازل.



وقالت السلطات المحلية إن المياه في بعض قطاعات نهر سونجهوا، النهر الرئيسي في شمال شرق الصين، ورافد نينجيانج "لا تزال في مستويات مرتفعة على نحو خطير".

كما عاد التيار الكهربائي أيضا في الكثير من المناطق التي اجتاحتها فيضانات في بكين وخبي.

وذكر التلفزيون المركزي (سي.سي.تي.في) أن "الجهود مستمرة" لإعادة الكهرباء في أقاليم جيلين وهيلونججيانج ولياونينج في شمال شرق الصين.