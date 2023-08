33 قتيلا في بكين جراء فيضانات ناجمة عن الإعصار "دوكسوري" (فيديو)

(وكالات)

ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، الأربعاء، أن 33 شخصا لقوا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، حتى أمس، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين.

وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص، وتسببت في انهيار 59 ألف منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن 14 شخصًا لقوا مصرعهم في مدينة شولان شمال شرقي البلاد، بعد فيضانات ناجمة عن الإعصار دوكسوري.

💥💥 CHINA: The regime has decided to flood localities near Beijing to prevent water from invading the capital.



Over 850,000 people in the Hebei province have been ordered to leave their homes immediately. pic.twitter.com/gEBxBHC7xP