تحذيرات من حدوث فيضان شمالي ألمانيا
هامبورج - (د ب أ):
يُتوقع أن تتسبب العاصفة "زكريا" في حدوث فيضان في هامبورج مساء اليوم الاثنين.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والمسح البحري (الهيدروجرافيا) إن المكتب يتوقع ارتفاعا غير معتاد لمناسيب المياه بمقدار 5ر1 متر فوق متوسط ارتفاع المياه عند الساعة 22.44 من مساء اليوم.
ونصحت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة المعنية الواقعة حول نهر إلبه في هامبورج ومغادرة المناطق المنخفضة على وجه الخصوص لاسيما بالقرب من نهر إلبه بالإضافة إلى حي هافنسيتي ومنطقة الميناء (هامبورج هي أكبر موانئ ألمانيا).
كما نصحت الشرطة المواطنين أيضا بوضع السيارات في مناطق مرتفعة.
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