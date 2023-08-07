ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انفجار ميناء ديرينس التركي إلى 10 أشخاص
وكالات
أعلن محافظ ولاية كوجالي التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انفجار صوامع القمح في ميناء ديرينس التركي شرقي إسطنبول إلى 10 أشخاص.
وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار الذي هز ميناء ديرينس أدى إلى انهيار 4 مباني على الأقل.
وهز انفجار ضخم اليوم الاثنين، صوامع للقمح بميناء ديرينس الواقع على بحر مرمرة في محافظة كوجالي شرقي اسطنبول.
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