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بدء التسجيل للانتخابات البرلمانية في إيران

11:35 ص الإثنين 07 أغسطس 2023

إيران

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طهران - (د ب ا)

بدأ اليوم الاثنين التسجيل من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل في إيران، وفقا لما ذكرته الإذاعة الإيرانية الرسمية.

ويسيطر المتشددون المحافظون على البرلمان، المؤلف من 290 مقعدًا، الذي يتم انتخابه كل أربعة أعوام.

ويشار إلى أن الإيرانيين ينتخبون الرئيس والبرلمان منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

ولكن النظام السياسي للبلاد يجمع ما بين السمات الديمقراطية والثيوقراطية. ومن الأمثلة على ذلك قدرة مجلس صيانة الدستور ذو الطابع الاديني على رفض مرشحين- وهي السلطة التي عادة ما يمارسها المجلس ضد السياسيين من المعسكر الاصلاحي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرشد الأعلى آيه الله خامنئي هو الرجل صاحب السلطة العليا في البلاد، وله القول الفصل في جميع القضايا ذات الأهمية الكبرى في البلاد.

ويذكر أنه تم انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران في صيف 2021، حيث تم تسجيل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية.

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