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BBC

ترامب يصل إلى واشنطن تمهيدا لمثوله أمام المحكمة

10:17 م الخميس 03 أغسطس 2023

دونالد ترامب

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وكالات:

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى واشنطن العاصمة، تمهيدا لمثوله أمام المحكمة، بعد اتهامه بالتآمر لإلغاء هزيمته في الانتخابات السابقة لعام 2020.

وسيُتهم الرئيس الأمريكي السابق، رسميا في جلسة استماع بالمحكمة اليوم الخميس بتهمة التآمر لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وعشية الاتهام، انتقد ترامب القضية ووصفها بأنها دليل على "فساد وفضيحة وفشل" الولايات المتحدة في ظل رئاسة خلفه جو بايدن.

ويواجه ترامب بالفعل قضيتين جنائيتين أخريين، بينما يستمر في حملته الانتخابية ضمن السباق للبيت الأبيض لعام 2024.

ووضعت حواجز معدنية خارج قاعة المحكمة الفيدرالية، حيث ستتم تلاوة التهم الموجهة إلى ترامب رسميا.

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