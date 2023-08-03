ميقاتي: لن نسمح للتنظيمات الفلسطينية بالاقتتال وترويع اللبنانيين
بيروت - ( د ب أ )
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه من غير المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين.
وتابع ميقاتي الوضع في مخيم عين الحلوة عبر اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس مشير إلى أنه أجرى اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين أشرف دبور ، وتلقى اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وذلك وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".
وجدد ميقاتي مطالبة الفصائل الفلسطينية بـ "وقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وخصوصا أن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، نالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم والذي دفعوا في السابق أثمانا غالية بسببه".
وقال:"من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة".
وشدد ميقاتي على" أن الجيش، كما سائر القوات الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال".
ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان منذ يوم السبت الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 15 شخصا، بينهم المسؤول الأمني في حركة فتح محمد العرموشي.
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