بعد تعطل طائرتهم.. 128 مسافرًا إسرائيليًا يقضون ليلتهم في جدة
الرياض - (بي بي سي)
هبطت طائرة تابعة لشركة طيران سيشل، كانت في طريقها من جزر سيشيل إلى إسرائيل، في مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بسبب مشكلة تقنية.
وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن الطائرة كانت تقل نحو 128 إسرائيليًا قضوا ليلتهم في فندق مطار جدة حسب، قبل التوجه في رحلة بديلة متوقعة هذا الصباح الى إسرائيل، التي ستكون أول رحلة رسمية من السعودية إلى إسرائيل.
ولا توجد أي علاقات دبلوماسية حاليًا بين المملكة وإسرائيل، لكن الفترة الأخيرة شهدت مساع غربية للتقريب بين البلدين.
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