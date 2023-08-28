القوات الإسرائيلية تعتقل 5 صيادين فلسطينيين شمال غزة

غزة - ( د ب أ )

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عددا من الصيادين الفلسطينيين من بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة "شهاب" للأنباء اليوم أن "بحرية الاحتلال حاصرت مركبي صيد وسط إطلاق للنيران وفتح مضخات المياه صوبهما واعتقال خمسة صيادين كانوا على متنهما".

وأوضحت أن الصيادين المعتقلين بينهم ثلاثة أشقاء، مشيرة إلى أن "اعتداءات الاحتلال على الصيادين الفلسطينيين تتواصل باعتقالهم وإطلاق النار ومضخات المياه صوبهم وطردهم من مناطق الصيد وتمزيق الشباك بين فترة وأخرى، ما دفعهم مؤخرا لتنظيم وقفة احتجاجية في ميناء غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي".