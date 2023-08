تحدث عن تحطم طائرة في الهواء.. مقطع فيديو لقائد فاجنر يثير التكهنات حول مقتله (فيديو)

كتب- محمد صفوت:

أطلق مقتل قائد قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريغوجين، في حادث تحطم مروحيته الخاصة بعد 60 يومًا على تزعمه تمردًا دراماتيكيًا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العنان للتكهنات والنظريات حول الحادث.

وراحت نظريات إلى احتمالية اغتياله بعد تمرده على سيد الكرملين، فيما ذهبت أخرى لاحتمالية أن تكون الحادث مجرد مسرحية مدبرة لإبعاده عن المشهد.

وسط الغموض الذي يغلف الحادث وتعددت الروايات المتعلقة بتحطم الطائرة شمالي العاصمة الروسية موسكو، إذ تزعم وسائل إعلامية تابعة لقائد فاجنر أن الطائرة استهدفت بصاروخ موجه من أنظمة الدفاع الروسية، فيما تدعى وسائل إعلام عسكرية زرع عبوة ناسفة على متن طائرة قائد فاجنر.

استمرارًا لحالة الغموض حول حادث مقتل قائد فاجنر في حادث تحطم مروحيته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، وقنوات إعلامية تابعة لبريغوجين على تطبيق "تليجرام" مقطع فيديو مدته 40 ثانية فقط متقطعة من مقابلة أجراها قائد فاجنر في أبريل الماضي، وتحدث خلالها عن طائرة تتفكك في السماء.

المقطع الذي لم تتجاوز مدته الـ 40 ثانية، المأخوذ من مقابلة نشرت في 29 أبريل الماضي أجراها معه المدون العسكري الروسي سيميون بيجوف، أطلق العنان للتكهنات والافتراضات حول مقتل بريغوجين.

ويقول قائد فاجنر في مقطع الفيديو، إنه يفضل يُقتل على أن يكذب على بلاده، وذكر خلال الفيديو، أن روسيا على شفا كارثة، لأن المؤسسة العسكرية تطرد تدريجيًا رواة الحقيقة الذين يرفضون الانصياع للإدارة العليا.

واستطرد في مقطع الفيديو المتداول: "لقد وصلنا اليوم إلى نقطة الغليان. لماذا أتحدث بهذه الصراحة؟ لأنه ليس لدي الحق أمام هؤلاء الأشخاص الذين سيعيشون في هذا البلد، لقد تم الكذب عليهم الآن، من الأفضل أن تقتلني".

وأضاف في الفيديو: "لكنني لن أكذب. يجب أن أقول بصراحة إن روسيا على شفا كارثة، وإذا لم يتم تعديل هذه التروس اليوم فسوف تتحطم الطائرة في الهواء".

