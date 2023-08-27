اليابان: الاختبارات تظهر أن تركيزات التريتيوم في المياه قبالة فوكوشيما لا تشكل أي خطر

طوكيو - (د ب أ)

أعلنت وزارة البيئة اليابانية أن تركيزات مادة التريتيوم في المياه الساحلية الواقعة قبالة مقاطعة فوكوشيما اليابانية، أقل من حدود الكشف عنها، ولا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو البيئة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة قولها في بيان لها اليوم الأحد، إنه قد تم جمع عينات من 11 موقعا، خلال أول نتيجة للوزارة من المراقبة الأسبوعية بعد تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية.

وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بدأت في تصريف المياه المعالجة بالمحيط الهادئ الأسبوع الماضي، ما دفع الصين إلى فرض حظر على وارداتها من الاغذية البحرية من اليابان، وهو الامر الذي تسبب في تراجع أسعار صناعة صيد الأسماك في البلاد.

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، في برنامج خاص بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، إن الحكومة ستتعامل بمسؤولية مع الأضرار التي لحقت بسمعة صناعة صيد الأسماك.