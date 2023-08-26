لبنان تعلن توقيف شبكة تجسس تضم عنصرين من روسيا

بيروت- ( د ب أ )

أفاد تقرير لبناني، اليوم السبت، بأن شبكة الموساد التي أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ،عن توقيفها في مطار رفيق الحريري الدولي، والمؤلفة من شخصين كانت مهمتها إجراء رصد للمواقع الحساسة والاساسية لـ "حزب الله"، وتحديد إحداثيات كاملة عنها.

وأشارت معلومات، أوردتها صحيفة "نداء الوطن" في عددها الصادر اليوم السبت، إلى أنّ "الموقوفين يحملان الجنسية الروسية وأن عملية التوقيف حصلت منذ فترة".

ولفتت إلى أن "السفارة الروسية في بيروت أحيطت علماً بالأمر ولم يعلن عن الشبكة إلا بعد اكتمال التحقيق".

وكان المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، أعلن أمس الجمعة، عن توقيف شبكة من شخصين في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) لديهما ارتباطات مع إسرائيل، مؤكّداً أنه لا مكان للتلاعب بالأمن مهما كانت الظروف.