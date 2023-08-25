إعلان

BBC

نجل ترامب يستغل صورة والده الجنائية لكسب الأموال

03:30 م الجمعة 25 أغسطس 2023

دونالد ترمب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

استغل نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، صورة أبيه التاريخية، والتي التقطت خلال احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا كعلامة تجارية لصالح صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون .

ونشر دونالد جون ترمب الابن على حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا" تغريدة مرفوقة بصورة، تظهر موقعا للتجارة الإلكترونية.

وفي تعليقه على الصورة، قال نجل ترامب: "سلع ترامب! لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا المتجر الإلكتروني إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا".

وأضاف: "على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة".

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أمس الخميس، توقيف ترامب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

ونشرت، مساء الخميس، صورة جنائية لترامب التقطت داخل السجن خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي السابق، بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبَيه محدقا في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.

سوق مصراوى

دونالد ترمب نجل دونالد ترمب الرئيس الأمريكي السابق سجن مقاطعة فولتون تويتر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ألمانيا تلمح إلى احتمال أن يكون تحطم طائرة بريجوجين متعمدا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market