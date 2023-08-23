استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور
وكالات
أعلنت وكالة تريبيكا للشحن البحري، عن استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور التركي، بعد تعليقها بسبب عطل في محرك إحدى السفن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
ووفقًا لتقرير نشرته الوكالة، تعرضت ناقلة النفط الخام جوانين التي ترفع علم ليبيريا لعطل في المحرك عند المدخل الشمالي للمضيق وجرى إرسال زورقي قَطر للمساعدة.
وكان خفر السواحل التركي أعلن في وقت سابق اليوم، الانتهاء من صيانة محرك السفينة المعطلة في مضيق البوسفور، التي تسببت في تعطيل حركة الملاحة في الاتجاهين بالمضيق التركي.
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