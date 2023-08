قضية أرعبت بريطانيا.. الحكم على ممرضة قتلت 7 أطفال بالسجن مدى الحياة (فيديو)

وكالات:

قضت محكمة بريطانية، بمعاقبة ممرضة بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بقتل 7 أطفال حديثي الولادة، ومحاولة قتل 6 آخرين.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه صدر الحكم على الممرضة لوسي ليتبي، 33 عاما، بالسجن مدى الحياة، من قبل محكمة التاج في مانشستر بشمال إنجلترا.

ورفضت ليتبي الظهور في قفص الاتهام، مما دفع بمطالبات لتغيير القوانين، بحيث يجب على المتهمين حضور جلسات النطق بالحكم بحقهم.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هيئة المحلفين أدانت الممرضة البريطانية، يوم الجمعة الماضي، في قضية "أرعبت البلاد".

ونشرت وكالة رويترز في حسابها على موقع إكس، مقطع فيديو للحظة اقتياد الممرضة البريطانية إلى السجن.

