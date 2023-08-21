رئيس لاتفيا يجري محادثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء
ريجا - (د ب أ):
بدأ رئيس لاتفيا إدجار رينكيفيتش محادثات اليوم الاثنين، مع ممثلين عن الأحزاب السبعة الممثلة في البرلمان وذلك لتشكيل حكومة جديدة، بعد أيام من استقالة رئيس الوزراء كريشانيس كارينش .
وقدم كارينش استقالته يوم الخميس الماضي ، الأمر الذي أدى بشكل تلقائي بموجب الدستور إلى انتهاء صلاحية حكومته.
وستبقى الحكومة، التي تسبب في إسقاطها خلاف في الائتلاف، في السلطة بشكل مؤقت لحين تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وحدد رينكيفيتش، الذي تتضمن ولايته كرئيس، تعيين رئيس حكومة جديد، هدفا شاملا للحكومة الجديدة – ألا وهو الوصول إلى معدل مستوى الرفاهية في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
وقاد كارينش فيما مضى ، ائتلافا من ثلاثة أحزاب بينها حزبه الليبرالي المحافظ "الوحدة الجديدة" والتحالف الوطني المحافظ والقائمة المتحدة لتيار الوسط.
وأخفق الائتلاف عندما حاول رئيس الوزراء ضم حزبين معارضين يساريين إلى التحالف ضد رغبات الشركاء.
يشار إلى أن لاتفيا عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وتحدها كلا من روسيا وبيلاروس.
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