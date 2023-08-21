شكري يناقش مع بلينكن الأوضاع الإقليمية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

وكالات:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا مع نظيره الأمريكى أنتوني بلينكن، لبحث العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والتنسيق لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية المتزايدة.

سامح شكري يجري اتصالاً مع نظيره الأمريكى انتوني بلينكن… الوزيران أكدا على العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والتنسيق لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية المتزايدة. @SecBlinken@StateDept pic.twitter.com/ZGmuOAH8Nm — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 21, 2023

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الاتصال شهد تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية. كما تم التباحث بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا، وأوضح السفير أبو زيد، أن وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة أكدا خلال الاتصال على حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.