الدفاع السورية تعلن إحباط هجوم مسيرات إرهابية في ريفي إدلب وحماة
دمشق - ( د ب أ )
أسقطت الدفاعات السورية، اليوم الاثنين، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحماة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان لها.
وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنه "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المتكررة الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة".
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