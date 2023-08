شرطة الكونجرس: لم نعثر على أي مسلح ولم يتم إطلاق نار

القاهرة- مصراوي

كشف أحد المسؤولين في الشرطة الأمريكية، حقيقة إطلاق نار داخل مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال مسؤول الشرطة الأمريكية، لقناة إن بي سي نيوز، إن مكالمة وردت من أجل عملية إطلاق نار داخل مبنى الكونجرس، لكن يبدوا أنّ المكالمة كانت غير حقيقية، مؤكدا على عدم العثور على إصابات أو أثر لأي عملية إطلاق نار.

وفقًا لقسم شرطة العاصمة، قالت الوكالة إنها تلقت مكالمة 9-1-1 حول إطلاق نار في مبنى الكابيتول الساعة 2:30 مساءً.

حذرت الشرطة الأمريكية تحذر الموجودين بالكونجرس ونصحتهم بالاختباء، بعد تقارير عن إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ.

BREAKING: People being led out of Senate building 'with hands up' after reports of active shooter More: https://t.co/DwdI0PIc5W pic.twitter.com/5dtrYnq8Z5

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنّ التهديد الأمني داخل مبنى مجلس الشيوخ متواصل.

وشددت الشرطة الأمريكية من تعزيزاتها الأمنية في محيط مجلس الشيوخ بعد إطلاق نار بالمبنى.

وأفادت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، بوجود تهديد أمني داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي وسط أنباء عن إطلاق نار محتمل.

#BREAKING The US @CapitolPolice says its officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call.

"If you're inside the Senate Buildings, everyone inside should be sheltering in place as the report was for a possible active shooter." pic.twitter.com/XhqZiLdAlw