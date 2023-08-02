إعلان

BBC

شرطة الكونجرس: لم نعثر على أي مسلح ولم يتم إطلاق نار

10:53 م الأربعاء 02 أغسطس 2023

شرطة الكونجرس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي

كشف أحد المسؤولين في الشرطة الأمريكية، حقيقة إطلاق نار داخل مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال مسؤول الشرطة الأمريكية، لقناة إن بي سي نيوز، إن مكالمة وردت من أجل عملية إطلاق نار داخل مبنى الكونجرس، لكن يبدوا أنّ المكالمة كانت غير حقيقية، مؤكدا على عدم العثور على إصابات أو أثر لأي عملية إطلاق نار.

وفقًا لقسم شرطة العاصمة، قالت الوكالة إنها تلقت مكالمة 9-1-1 حول إطلاق نار في مبنى الكابيتول الساعة 2:30 مساءً.

حذرت الشرطة الأمريكية تحذر الموجودين بالكونجرس ونصحتهم بالاختباء، بعد تقارير عن إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنّ التهديد الأمني داخل مبنى مجلس الشيوخ متواصل.

وشددت الشرطة الأمريكية من تعزيزاتها الأمنية في محيط مجلس الشيوخ بعد إطلاق نار بالمبنى.

وأفادت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، بوجود تهديد أمني داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي وسط أنباء عن إطلاق نار محتمل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أغلقت مبنى مجلس الشيوخ وأخلت المكاتب بعد تلقي مكالمة عبر خط الطوارئ 911 يفيد باحتمال وقوع تهديد أمني.

وطالبت الجهات الأمنية الموظفين والجمهور بمغادرة المقر والمنطقة وبدأت عمليات التحقيق.

يذكر أن مجلس الشيوخ حالياً في عطلة صيفية وأعضائه خارج مكاتبهم، ولا يوجد تهديد حقيقي على حياتهم، بحسب التقارير.

سوق مصراوى

شرطة الكونجرس لم يتم إطلاق نار الكونجرس الأمريكي عملية إطلاق نار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من إطلاق نار ومختل عقليا إلى النفي.. ماذا حدث في الكونجرس؟
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

كتل هوائية شديدة الحرارة..الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة