اخترقت حدود الناتو.. بولندا تتهم بيلاروسيا بانتهاك مجالها الجوي

وارسو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع البولندية اليوم الأربعاء أن مروحيات من بيلاروس انتهكت المجال الجوي البولندي في استفزاز متعمد لبولندا والجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي(الناتو).

وقال نائب وزير الدفاع، فويتشيتش سكوركيفيتش، في الإذاعة في وارسو " هذا أمر خطير للغاية. إذا وقعت مثل هذه المواقف وتصاعدت، رد فعلنا سوف يكون متوافق مع الخطر المحتمل"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية.

وكانت وزارة الدفاع في وارسو قد أكدت مساء أمس الثلاثاء بعد تحقيق مطول أن مروحيات هجومية من بيلاروس حلقت في المجال الجوي البولندي بالقرب من قرية بياوفييجا في ساعات الصباح.

وأضافت سكوركيفيتش أن بولندا أبلغت الناتو بشأن الواقعة، وقررت إرسال مزيد من الجنود على الحدود مع بيلاروس. كما سوف تتمركز مروحيات إضافية في هذه المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء بيلاروس أن وزارة الدفاع في مينسك رفضت الاتهامات بخرق المجال الجوي البولندي.