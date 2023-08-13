إيران: سنوظّف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات السيبرانية

طهران - (د ب أ):

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، أن المنظمة وضعت نصب برامجها لهذا العام، استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الدفاع السيبرانية، وحماية البنى التحتية للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته منظمة الدفاع المدني الوطنية اليوم الاحد، بمشاركة مسؤولي اللجان المعنية لدى الدوائر الحكومية والتنفيذية المختلفة في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال المسؤول الأمني إن أبرز التهديدات التي تتعرض إليها إيران اليوم، هي من النوع الهجين، مبينا أنه في هذه الفئة يتم تعبئة مزيج من الطاقات والإمكانيات والتقنيات التي تتجه جميعها نحو تهديد مشترك لكن باستخدام أساليب مختلفة.

ولفت جلالي إلى أنه "في ظل هذه المخاطر، سيكون النصر حليف الطرف الذي يتمتع بقوة استشراف واسعة من اجل توظيف التقنية أكثر فاكثر، وبما يتيح له استخدامها لتحقيق اهدافه المنشودة".

وشدد رئيس منظمة الدفاع المدني الوطنية، على أن "الدوائر الحكومية والرسمية التي تتولى خدمة المواطنين، هي الأكثر عرضة للتهديدات الهجينة التي تستهدف البلاد اليوم، موضحا أن العدو يسعى لتوجيه ضربات تؤدي إلى أكبر نسبة من الأضرار في مجال الخدمات العامة".

وتابع : "ينبغي علينا في معرض المواجهة، أن نتعرف على طبيعة هذه التهديدات واستخدام آليات المواجهة بكل دقة وتركيز".