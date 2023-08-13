الإمارات ترد على اتهامها بتزويد أحد طرفي الصراع في السودان بالسلاح
وكالات:
أكدت الخارجية الإماراتية، أنه لا صحة لتقرير نشرته وسيلة إعلام دولية، مؤخرا، بشأن تزويد طرفي الصراع في السودان بالأسلحة والذخيرة.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، اليوم الأحد، إنها لم تزود أي من طرفي الصراع في السودان بالسلاح ولا الذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل الماضي.
وشددت الخارجية الإماراتية، على أنه منذ بداية الصراع دعت أبو ظبي إلى إنهاء التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها.
وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار.
وأكدت الخارجية الإماراتية، أنه سيتم مواصلة رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار.
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