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BBC

الجيش الإسرائيلي يستهدف نقطة عسكرية بقرية في جنين

12:30 م الأحد 13 أغسطس 2023

الجيش الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إطلاق نار في الليلة الماضية من داخل قرية "يعبد" (الواقعة على بعد 18 كيلومترا من جنين)، استهدفت نقطة عسكرية تقع بالقرب من القرية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نُفذت عملية إطلاق نار من داخل قرية يعبد، الليلة، استهدفت نقطة عسكرية قرب القرية"، مضيفا أن "القوات المتواجدة في الموقع ردت بإطلاق النار" .

وأوضح المتحدث أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات بين القوات الاسرائيلية، كما لم تُحدث أضرارا.

وأضاف: "عقب عمليات مسح، تم ضبط حقائب بالقرب من مسجد في القرية، لتبدأ قوات الجيش في ملاحقة المشتبه بهم".

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الجيش الإسرائيلي استهداف نقطة عسكرية جنين

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