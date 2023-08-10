السجناء مقابل مليارات مجمدة.. صفقة جديدة بين طهران وواشنطن للإفراج عن أمريكيين

وكالات:

كشفت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، أن إيران وضعت 5 سجناء أمريكيين رهن الإقامة الجبرية في منازلهم، استعدادا لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة في كوريا الجنوبية.

وتأتي هذه الخطوة وسط أشهر من التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.

وأفاد التلفزيون الإيراني، بأنه بدأ تنفيذ اتفاق مع واشنطن لتبادل الأسرى والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بكوريا الجنوبية.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أنه سيتم استكمال تبادل الأسرى بعد إيداع أموال مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار في حساب بقطر.

وقالت ممثلية إيران بالأمم المتحدة، إن طهران تؤيد خروج سجناء مزدوجي الجنسية من سجن إيفين في العاصمة الإيرانية، ضمن اتفاق مع واشنطن.