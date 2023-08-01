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ألمانيا تحذر من السفر إلى النيجر وتنصح رعاياها بالمغادرة

06:25 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

وزارة الخارجية الألمانية

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برلين- (د ب أ)

حذرت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين من السفر إلى النيجر، ونصحت كل الألمان الموجودين هناك بمغادرتها.

وفي أعقاب اجتماع لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة الألمانية، علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء من الخارجية، أن الوزارة نصحت كل الرعايا الألمان في النيجر بمراجعة مدى ضرورة بقائهم هناك، وإذا لزم الأمر، استغلال أقرب فرصة تتاح لمغادرة البلاد.

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