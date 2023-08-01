اتهام عامل رعاية أطفال أسترالي بإساءة معاملة 91 طفلاً

سيدني - (د ب أ)



اتهم عامل سابق في رعاية الأطفال من أستراليا بارتكاب 1623 جريمة إساءة معاملة للأطفال ضد 91 طفلاً، بما في ذلك 136 تهمة اغتصاب و110 اتهامات بالاتصال الجنسي مع طفلة دون سن العاشرة.

ويقال إن الجرائم وقعت في بريسبان وسيدني والخارج بين عامي 2007 و2022.

ويشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 45 عامًا، من منطقة جولد كوست محتجز منذ أغسطس 2022 عندما ألقت الشرطة الاتحادية الأسترالية القبض عليه واتهمته في البداية بتهمتين بصنع مواد لاستغلال الأطفال وتهمة واحدة باستخدام خدمة نقل لمواد إباحية للأطفال.

وبعد توجيه الاتهام إليه العام الماضي، قالت الشرطة إنها اكتشفت المزيد من مواد الاعتداء على الأطفال المنتجة ذاتيا على الأجهزة الإلكترونية التي يزعم أنها مملوكة للرجل.

وقالت الشرطة إنها تعرفت على جميع الأطفال الأستراليين في مواد الفيديو الخاصة بالمشتبه به وتعمل مع السلطات الدولية للمساعدة في تحديد هوية أربعة أطفال مسجلين في مواد مزعومة لإساءة معاملة الأطفال تم إنشاؤها في الخارج.

ومن المقرر أن يتم تناول القضية في محكمة بريسبان الجزئية في 21 أغسطس.

وقالت الشرطة إن الرجل سجل جرائمه على الهواتف والكاميرات أثناء عمله في 10 مراكز لرعاية الأطفال في بريسبان بين عامي 2007 و2013، و2018 إلى 2022 وفي موقع خارجي غير معلن في عامي 2013 و2014 ومركز في سيدني بين عامي 2014 و2017.

وجميع الأطفال الذين يتهم المشتبه به بالإساءة إليهم فتيات قبل سن البلوغ.

وقالت مساعدة مفوض الشرطة جوستين جوف إن عملية تحديد هوية الأطفال المعنيين استغرقت "وقتا ومهارة وتصميما" حيث تم تسجيل العديد من الصور ومقاطع الفيديو للأطفال على مدى 15 عاما.

وقالت: "بينما أنا فخورة للغاية بإصرار أجهزة إنفاذ القانون وتفانيها الذي لا يتزعزع في التعرف على هذا الجاني المزعوم، ووقف المزيد من الانتهاكات، فإن هذه أخبار تقشعر لها الأبدان".

وبمجرد أن يواجه الرجل اتهامات في كوينزلاند، ستسعى الشرطة إلى تسليمه إلى سيدني "لمواجهة القوة الكاملة للقانون"، حسبما قال مساعد المفوض مايكل فيتزجيرالد من قيادة جرائم ولاية نيو ساوث ويلز.

وقال: "هذه واحدة من أكثر الحالات المروعة لإساءة معاملة الأطفال المزعومة التي شهدها محققونا، وسنواصل متابعة هذه المسألة بلا هوادة نيابة عن ضحايا نيو ساوث ويلز الـ 23، الذين يظلون أولويتنا الأولى".