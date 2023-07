أول ظهور لوزير الدفاع الروسي بعد تمرد فاجنر وسط جنود جدد

وكالات

في أول ظهور علني له وسط قواته منذ تمرد قوات فاجنر العسكرية الخاصة، ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وهو يتفقد عناصره ويشرف على تدريب وحدات تشكلت حديثا، مؤلفة من جنود متعاقدين في رسالة مبطنة لفاغنر.

ونشرت وزارة الدفاع الروسي مقطع فيديو عبر قناتها على تليجرام ظهر فيه شويغو مرتديا الزي العسكري وهو يتفقد الجنود في ميدان للرماية.

كما قالت وزارة الدفاع، اليوم السبت، إن "وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أشرف بنفسه على تدريب جنود متعاقدين على عمليات قتالية في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية".

فيما لم تذكر الوزارة توقيت تصوير الفيديو أو متى تفقد شويغو القوات.

Russian Defense Minister Sergei Shoigu visited the training grounds of contract soldiers in the Southern Military District, as the video shows a huge number of Russian T-90 and Т-72B3M tanks.



Soldiers are trained on modern equipment and weapons as they shoot from different types… pic.twitter.com/gHRj4PeGvy