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BBC

أول ظهور لوزير الدفاع الروسي بعد تمرد فاجنر وسط جنود جدد

03:01 م السبت 08 يوليه 2023

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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وكالات

في أول ظهور علني له وسط قواته منذ تمرد قوات فاجنر العسكرية الخاصة، ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وهو يتفقد عناصره ويشرف على تدريب وحدات تشكلت حديثا، مؤلفة من جنود متعاقدين في رسالة مبطنة لفاغنر.

ونشرت وزارة الدفاع الروسي مقطع فيديو عبر قناتها على تليجرام ظهر فيه شويغو مرتديا الزي العسكري وهو يتفقد الجنود في ميدان للرماية.

كما قالت وزارة الدفاع، اليوم السبت، إن "وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أشرف بنفسه على تدريب جنود متعاقدين على عمليات قتالية في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية".

فيما لم تذكر الوزارة توقيت تصوير الفيديو أو متى تفقد شويغو القوات.


وكان شويغو قال يوم الإثنين الماضي، في أول تعليق له على التمرد، إن الأخير لم يؤثر على العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

كما قال إن محاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت، مبيناً أن الجيش أظهر الولاء الكامل للقيادة الروسية.

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