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الكرملين: الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا ستؤدي لتدهور الوضع الأمني بأوروبا

04:09 م الإثنين 31 يوليه 2023

الكرملين

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موسكو - (د ب أ)

رد الكرملين على المفاوضات الخاصة بالضمانات الأمنية الغربية المحتملة في المستقبل بالنسبة لأوكرانيا، بالتحذير من تدهور الوضع الأمني في أوروبا.

وزعم المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الضمانات الأمنية الثنائية المحتملة لأوكرانيا، من شأنها أن تخل بمبادئ العلاقات الدولية، ويجب ألا تأتي على حساب احتياجات روسيا.

وقال بيسكوف اليوم الاثنين: "في رأينا، لن يؤدي ذلك إلا لمزيد من التدهور في الوضع الأمني بالقارة الأوروبية".

جدير بالذكر أن روسيا ذكرت مرارا أن أمنها مهدد بتطلعات أوكرانيا للتقارب بصورة أكبر مع الغرب، بما يشمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وأكد التحالف الدفاعي مرارا أنه لا يشكل تهديدا بالنسبة لروسيا.

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