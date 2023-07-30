منطقة بكين تواجه أمطارا غزيرة نتيجة الإعصار دوكسوري

بكين - (أ ف ب)

تتساقط أمطار غزيرة الأحد على بكين ومنطقتها جراء الإعصار دوكسوري الذي حلّ على الصين، فيما عزّزت السلطات تدابيرها لمكافحة الفيضانات ودعت السكان إلى لزوم منازلهم.

وتفاديا لأي حادث عمدت مواقع كثيرة في بكين إلى الإغلاق موقتا، مثل المدينة المحرّمة ومدينة الملاهي الشعبية "يونيفرسال ستوديوز" ومكتبات ومتاحف.

وألغى المركز الوطني لفنون الأداء الواقع قرب ساحة تيان أنمين المغلقة هي أيضا، كل عروض الأوبرا والحفلات الموسيقية ليوم الأحد.

وأعلنت الصين حال التأهب القصوى حتى بعد ظهر الإثنين على أقلّ تقدير مع توقع هطول أمطار غزيرة في منطقة شاسعة في شمال البلاد يسكنها مئات ملايين الاشخاص.

ويشمل هذا الإنذار الأحمر خصوصا بكين (22 مليون نسمة) ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق وكذلك جزء من خنان في الوسط.

ورفعت وزارة الموارد المائية الأحد استجابتها لمخاطر الفيضانات إلى المستوى الثاني، مع تعبئة المزيد من العناصر لضبط مجاري المياه والسدود.

وفي بكين تم إجلاء أكثر من 27 ألف شخص يعيشون في مناطق معرضة للخطر، فيما أجلي إجلاء حوالى عشرين ألف شخص من مدينة شيجيازوانغ، الكبرى على مسافة 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقد يتخطى منسوب المياه في بعض الأنهار مستوى الإنذار مع احتمال حصول انزلاقات للتربة في المناطق الجبلية.

ودعت بكين السكان إلى "عدم الخروج إلا للضرورة".

ولقيت هذه التعليمات استجابة واسعة مع انحسار عدد السيارات والمارة في الشوارع بعد ظهر الأحد.

ولم يسجل وقوع أي ضحايا حتى الآن في العاصمة.

كذلك حضت البلدية الشركات على "عدم إرغام موظفيها على التوجه إلى أماكن عملهم إن لم يكن ذلك ضروريا".

ويضرب الإعصار دوكسوري الصين منذ الجمعة منتقلا من جنوب شرق البلاد صوب الشمال حيث بدأت تتساقط أمطار غزيرة، بحسب أجهزة الأرصاد الجوية.

وتلزم السلطات حذرا شديدا عند تساقط أمطار غزيرة منذ العام 2011 حين أدت فيضانات كبرى في وسط البلاد إلى مقتل أكثر من 300 شخص معظمهم في مدينة تشنغتشو الكبيرة.

وحاصرت المياه جراء الفيضانات المفاجئة في ذلك الحين الكثير من الأشخاص داخل السيارات في الأنفاق، ما أثار جدلا في البلاد إذ اتهم البعض البلدية بأنها تأخرت في إطلاق إنذار بشأن الأحوال الجوية.