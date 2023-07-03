الرئيس الفلسطيني يدعو الفصائل لاجتماع طارئ عقب التطورات في جنين

رام الله - (د ب أ):

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة، لاجتماع طارئ عقب العملية العسكرية المستمرة للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.

ووجه عباس في مستهل ترأسه اجتماعا طارئ للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله "تحية إكبار واعتزاز بأبناء وبنات شعبنا الفلسطيني العظيم الذين يواجهون ببطولاتهم العدوان اليومي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب قطعان المستوطنين".

وأكد على أن "الحق الفلسطيني لن يستطيع الاحتلال طمسه رغم كل الإرهاب والعدوان".

وقال إن "أمام هذا العدوان الهمجي وبالذات ما يجري في مخيم جنين البطل ومدينة جنين الباسلة، فإننا نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا وفرض العقوبات على كيان الاحتلال، وإدانة هذا العدوان الإرهابي".

وذكر عباس أن وجه الحكومة الفلسطينية وأجهزتها أن توفر كل ما يلزم لتعزيز صمود جنين وبقية الأريض الفلسطينية، داعيا الفلسطينيين للصمود والثبات، ولوحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات.

وقتل 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 80 آخرون اليوم في عملية عسكرية مستمرة للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ووصفت الوزارة في أحدث حصيلة لها، حالة 17 من الجرحى بأنها خطيرة.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.