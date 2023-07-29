انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أرجاء العراق بسبب انفجار وحريق
بغداد - (بي بي سي)
تعرض جزء كبير من العراق إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي بسبب حادثين أحدهما يعتقد أنه متعمد.
فقد اندلع حريق في محطة كهرباء البكر التحويلية في البصرة، كما استهدف هجوم بالعبوات الناسفة الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة وأوقفه عن الخدمة.
واتهم المسؤولون في العراق "الجهات تخريبية" بحادث الحريق الذي أدى إلى انفصال خطوط المنطقة الجنوبية الكهربائية وتعرض الشبكة للتوقف التام.
وجاء في بيان شركة الكهرباء "تعرض خط البصرة إلى اندلاع حريق في المحطة مما أدى إلى انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام".
كما تعرض خط صلاح الدين حديثة إلى تفجير عدة عبوات ناسفة ثبتت على عدد من الأبراج مما أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج وتضرر وتقطع في الأسلاك على الخط تحديدا في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين.
وتمكنت الفرق الهندسية والفنية من دخول موقع الانفجار برفقة القوات الأمنية، بعد عدة محاولات نهار اليوم السبت. ويجري العمل الآن على إعادة وحدات توليد الكهرباء المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعاً، لإعادة الربط الكهربائي بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.
وقالت وزارة الكهرباء إنه يجري العمل على إعادة التيار الكهربائي في المناطق المتضررة.
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في البصرة إلى أكثر من خمسين درجة مئوية في الأيام المقبلة، وتبلغ في بغداد حاليًا 45 درجة.
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