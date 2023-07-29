هولندا تستعد لقطر سفينة شحن سيارات بعيدا عن الساحل

أمستردام- (د ب أ)

بدأت خدمات الطوارئ الهولندية اليوم السبت، الاستعدادات لقطر سفينة شحن سيارات مشتعلة فيها النيران بعيدا عن خط الساحل الشمالي للبلاد الذى يتسم بحساسية بيئية خاصة .

وأعلن متحدث باسم هيئة المسطحات المائية في لاهاي، أن سفينة الشحن فريمانتل هاواي سوف يتم تحريكها شرقا صوب جزيرة شيرمونيكوج.

وقالت عمدة شيرمونيكوج أنيكه فان جينت في تغريدة "نطلع على ما يرد من معلومات ونحبس أنفاسنا"، وذلك في الوقت يتزايد فيه القلق بأن العملية قد تعرض للخطر الجزيرة.

غير أنها أضافت أن السلطات قد أعطت تأكيدات بأن النقل سوف يتم تنفيذه بشكل جيد.

وقالت السلطات، أن السفينة مستقرة ومن غير المتوقع حدوث تداعيات سلبية بالنسبة للجزر ومحمية فادين سي الطبيعة على الجانب الأخر من الجزر.

وكانت السفينة التي ترفع علم بنما في طريقها من بريميرهافين في ألمانيا إلى سنغافورة، عندما اشتعلت فيها النيران في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي، قبالة جزيرة اميلاند المجاورة . وتوفي شخص خلال إجلاء طاقم السفينة.

وتكهن خبير بأن النيران بدأت من بطارية إحدى السيارات الكهربائية الـ500 على ظهر السفينة، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.